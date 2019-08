UniCredit miał 1 029 mln euro zysku netto w II kw. 2019 r.

"Pozytywne wyniki operacyjne zostały odnotowane we wszystkich oddziałach, przy czym głównie przyczyniły się do tego Europa Środkowo-Wschodnia i bankowość komercyjna we Włoszech (z zyskiem netto w wysokości odpowiednio 484 mln euro i 244 mln euro w II kwartale 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.