Unilever wyda 1 mld euro, aby usunąć węgiel kopalny ze swoich produktów do 2030

"Zapowiedziane działania są kluczowym elementem opracowanego przez dział Home Care programu 'Clean Future', którego celem jest zmiana sposobu opracowywania, wytwarzania i pakowania produktów do czyszczenia i prania. U podstaw inicjatywy leży włączenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do etapu tworzenia nie tylko opakowań, a także receptur produktów w celu zmniejszenia ich śladu węglowego" - czytamy w komunikacie.

Większość dostępnych obecnie produktów do czyszczenia i prania zawiera substancje chemiczne pozyskiwane z paliw kopalnych - nieodnawialnych źródeł węgla. Przejście Unilevera na odnawialne lub poddane recyklingowi źródła węgla dla tych produktów istotnie przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Program "Clean Future", będący pierwszą inicjatywą tej skali, jest krokiem w kierunku realizacji zobowiązania, że do 2039 r. produkty firmy osiągną zerową emisję netto.

Substancje chemiczne używane w produkcji środków do czyszczenia i prania Unilever stanowią największą część śladu węglowego (46%) w całym cyklu życia produktów. Dlatego też odejście od substancji pochodzących z paliw kopalnych przy tworzeniu produktów jest dużą szansą na zmniejszenie ich śladu węglowego. Unilever oczekuje, że sama ta inicjatywa zmniejszy ślad węglowy formuł produktów nawet o 20%, wskazano również.

W ramach działań związanych ze zrównoważonym rozwojem Unilever przeznaczy 1 mld euro na program "Clean Future". Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie badań biotechnologicznych, redukcję CO2 czy opracowanie niskoemisyjnych, biodegradowalnych i ograniczających zużycie wody formuł produktów. Firma zmniejszy także o połowę zużycie pierwotnego plastiku do 2025 r. Inwestycje obejmą również działania komunikacyjne, zachęcające konsumentów do prośrodowiskowych postaw. Inicjatywa "Clean Future", która stanowi uzupełnienie nowego Funduszu Klimatyczno-Przyrodniczego (Climate & Nature Fund), skupia się na tworzeniu skutecznych i przystępnych cenowo produktów do czyszczenia i prania, cechujących się znacznie mniejszym wpływem na środowisko, podkreślono.

"'Clean Future' było też inspiracją dla kilku innowacji, które są dostępne również na polskim rynku. Na przykład nasz Cif ecorefill, do produkcji którego wykorzystywane jest o 75% mniej tworzyw sztucznych w porównaniu do produkcji plastikowych butelek środków czyszczących, pozwolił globalnie, w ujęciu rocznym, zmniejszyć wykorzystanie plastiku o 171 ton. Ponadto znaczna część naszych marek dostępnych w Polsce już teraz wykorzystuje w swoich produktach plastik pochodzący z recyklingu, np. Coccolino, Cif, Seventh Generation. Wierzę, że nasze inwestycje podjęte w ramach 'Clean Future' zaowocują następnymi rozwiązaniami, przybliżającymi nas do gospodarki wolnej od plastiku i opartej na zrównoważonym zarządzaniu produkcją" - podsumował General Manager Unilever w Polsce Jean-Francois Etienne.

Unilever jest jednym z wiodących, światowych dostawców produktów żywnościowych, środków czystości oraz środków do higieny osobistej i do pielęgnacji ciała, który prowadzi sprzedaż na terenie 190 krajów, docierając do 2,5 mld konsumentów dziennie. Zatrudnia 150 tys. pracowników. Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły 52 mld euro. Ponad połowę obszaru działań firmy stanowią rynki rozwijające się i wschodzące. Unilever posiada ponad 400 marek obecnych na całym świecie, w tym Dove, Knorr, Rexona, Hellmann's, Lipton, Algida, Magnum, Ben&Jerry's, Axe, Sunsilk i Surf.

