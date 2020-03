Unimot miał 0,41 mln zł zysku netto, 68,74 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Wyniki za rok 2019 są wyraźnie lepsze niż początkowo oczekiwaliśmy. Sprzyjało nam otoczenie zewnętrzne, które bardzo efektywnie wykorzystaliśmy. Największy udział we wzrostach zanotował biznes oleju napędowego i biopaliw - po raz pierwszy w naszej historii sprzedaliśmy ponad milion metrów sześciennych paliw i biopaliw. Bardzo mnie cieszy, iż historycznie dobre wyniki Grupy Unimot wsparły także segmenty LPG (odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA ), energii elektrycznej (również odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA), produktów asfaltowych (pozytywnie zamykając rok pomimo tylko 4 miesięcy działalności) i spółki gazowe (które stały się dochodowe)" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

"Skonsolidowane przychody Grupy Unimot w 2019 r. wyniosły 4 445,4 mln zł (wzrost o 31,9% r/r). Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł (wzrost o 102,6% r/r) i jest to najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii Grupy. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto [ogółem] w wysokości 59,9 mln zł, a zysk netto Unimot S.A. wyniósł 53,8 mln zł. W samym IV kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1 306,3 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana 17,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dzięki bardzo dobrym wynikom Grupa Unimot może pochwalić się także niezwykle pozytywnymi poziomami wskaźników finansowych na koniec 2019 r., podkreślono także. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,45, a wskaźnik pokrycia odsetek 6,92. Wskaźnik ROCE to obecnie poziom 26,4%, wyraźnie wyższy niż zakładany w strategii (15,0%).

Rok 2019 był dla Grupy Unimot także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów. W połowie roku zrealizowano pierwsze dostawy olejów pod marką AVIA do Chin oraz otwarto pierwsze stacje paliw w sieci AVIA na Ukrainie. W sierpniu 2019 r. do Grupy Unimot dołączył zespół specjalistów z obszaru importu i sprzedaży krajowej produktów asfaltowych, który przez ostatnie lata wypracował istotną pozycję w tym segmencie rynku w Polsce i już w minionym roku pozytywnie kontrybuował do wyników Grupy. Ponadto, Grupa weszła w mikromobilność poprzez objęcie udziałów w spółce Green Electricity Sp. z o.o., operatorze platformy blinkee.city, która w Polsce i kilku krajach europejskich oferuje usługi wynajmu elektrycznych skuterów i hulajnóg, przypomniano.