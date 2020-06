Unimot spodziewa się dodatniej EBITDA na biznesie solarnym w ciągu 12 miesięcy

Prezes Unimotu Adam Sikorski dodał, że nie poda konkretnej wysokości marży, którą grupa chciałaby uzyskać w tym biznesie, ale zapewnił, że ma on przynieść "znaczącą kontrybucję do wyniku EBITDA w perspektywie kilku lat, na pewno nie rzędu 500 tys. czy 1 mln zł".

Grupa Unimot ogłosiła wejście w segment fotowoltaiki z marką Avia Solar 20 maja. Poinformowano wówczas, że grupa planuje ok. 276 mln zł przychodów z tego tytułu do 2023 roku. Unimot planuje instalować po ok. 20 MWp instalacji fotowoltaicznych rocznie i osiągnąć poziom 69 MWp do roku 2023.