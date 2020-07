Unimot: Spółka 3 Seas Energy realizuje pierwszą dostawę ropy na Białoruś

"White Eagle Blend to specjalnie przygotowana mieszanka ropy naftowej której parametry są bardzo zbliżone do mieszanki rosyjskiej URALS używanej obecnie w polskich i białoruskich rafineriach. Dzięki temu znacznie ułatwiona będzie zamiana gatunku URALS na WEB. Nazwa naszej mieszanki 'Orzeł Biały' nie jest przypadkowa i odnosi się do symboli narodowych Polski" - powiedział prezes firmy Getka odpowiedzialnej za przygotowanie produktu Dariusz Cichocki, cytowany w komunikacie.