Unimot zarejestrował w USA spółkę 3 Seas Energy do handlu ropą naftową

"Zarejestrowany w Tulsie w stanie Oklahoma podmiot będzie miał charakter niskokosztowy, będzie on lokalnie w USA kupował ropę, komponował jej odpowiedni skład i sprzedawał do Europy Wschodniej. Skupiamy się na rynku Europy Centralnej, bo go znamy. Na pewno kontynuowane będą dostawy na Białoruś" - powiedział Sikorski w trakcie Dnia Inwestora.