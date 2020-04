Unipetrol z Grupy Orlen zakończył główną część budowy instalacji Polietylenu 3

"Natomiast pozostały do wykonania test gwarancyjny dotyczący części instalacji wytwarzającej polietylen czarny (tzw. Black Line) zostanie przeprowadzony możliwie szybko po tym, jak tylko obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zostaną zniesione. Odebrana instalacja do wytwarzania polietylenu naturalnego może pracować ze 100% projektowaną wydajnością całej instalacji PE3" - czytamy w komunikacie.

Wybudowana instalacja PE3 ma docelowo wytwarzać łącznie 270 tysięcy ton polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) rocznie i zastępuje produkcję jednej z dwóch dotychczas działających jednostek produkcyjnych o mocy 120 tysięcy ton rocznie. Dzięki uruchomieniu nowej instalacji moce wytwórcze czeskiego zakładu produkcyjnego w Litvinovie wzrosną z 320 do 470 tysięcy ton polietylenu rocznie. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na ok. 9,6 mld CZK, podano w materiale.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką należącą w 100% do Unipetrol, a.s. PKN Orlen posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol, a.s.