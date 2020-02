UOKiK nałożył na Praebeo i Auto Rentier kary finansowe za nieuczciwe praktyki

"Praebeo i Auto Rentier ukrywały przed konsumentami ryzyka związane z umową. Ustaliły też relatywnie niską karę umowną wynoszącą 6 tys. złotych w przypadku zerwania przez nie kontraktu z konsumentem. To suma niewspółmierna do kwoty ok. 100 tys. zł kredytu wraz z odsetkami, jaką w takiej sytuacji konsumenci mieli do spłacenia w banku" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.