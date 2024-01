UOKiK zabiera głos ws. fuzji Orlenu z Lotosem. Wskazuje na Komisję Europejską

We wtorek media obiegła informacja o śledztwie prokuratury w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem . Dotyczy ono m.in. możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych . Głos w tej sprawie zabrał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

UOKiK o fuzji Orlenu z Lotosem. Wskazuje na KE

Zgoda ta była jednak udzielona warunkowo. Orlen został przez KE zobowiązany m.in. do zbycia części udziałów w Rafinerii Gdańskiej .

"Z uwagi na wspólnotowy wymiar koncentracji to Komisja Europejska była organem oceniającym tę transakcję. Co więcej, Komisja Europejska zweryfikowała i zaakceptowała Saudi Aramco jako inwestora nabywającego aktywa Grupy Lotos objęte warunkiem określonym w ww. decyzji koncentracyjnej" – oświadczył Tomasz Chróstny.

"Prezes Urzędu ocenia wyłącznie to, czy zgłoszona inwestycja nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego czy projektów lub programów leżących w interesie UE" – stwierdził.

UOKiK nie mógł zwrócić się do Komitetu Konsultacyjnego

Dalej zaznaczył, że można wystąpić o rekomendacje do Komitetu Konsultacyjnego wyłącznie w przypadku niektórych inwestycji ministrów: aktywów państwowych, obrony, czy właściwego ds. gospodarki.

UOKiK "deklaruje otwartość do współdziałania"

Prezes także i tym razem "deklaruje otwartość do pełnego współdziałania z uprawnionymi organami do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w tej sprawie, tak jak to miało miejsce dotychczas".