UPC Polska miało 1,47 mln klientów z 3,14 mln usług na koniec III kw. 2019 r.

"W III kwartale 2019 roku UPC Polska rozbudowało ofertę internetu i cyfrowej rozrywki o usługi mobilne, stając się operatorem konwergentnym oraz kontynuowało pozyskiwanie nowych klientów. Ich liczba w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 39 700 do 1 470 600, a trzeci kwartał 2019 był czwartym z rzędu, w którym operator zanotował wzrost bazy. Znacznie wzrosła również liczba cyfrowych subskrypcji - w porównaniu z ubiegłym rokiem o 125 000 do 3 135 200" - czytamy w komunikacie.

W III kw. br. miało miejsce rozszerzenie zasięgu sieci UPC do 3 524 700 gospodarstw domowych na koniec września 2019, dzięki przyłączeniu 24 500 nowych gospodarstw w trzecim kwartale oraz 93 900 w ujęciu rok do roku, podano także.

"W trzecim kwartale 2019 r. miały miejsce dwa kluczowe dla UPC Polska oraz naszych klientów wydarzenia: uruchomiliśmy usługi mobilne i znacząco zwiększyliśmy zasięg gigabitowego internetu. Inwestycje te potwierdzają nasze zaangażowanie w dostarczanie klientom jeszcze korzystniejszej oferty superszybkiego internetu i cyfrowej rozrywki oraz naszą determinację do budowy pozycji lidera na rynku usług konwergentnych" - powiedział CEO UPC Polska Robert Redeleanu, cytowany w komunikacie.

W III kwartale 2019 roku liczba użytkowników usług internetowych wzrosła o 11 700 do 1 211 400, co oznacza o blisko 58 000 więcej niż rok wcześniej.

"Liczba użytkowników modemu Connect Box, mogących cieszyć się najwyższej jakości internetem w całym domu, wzrosła o 119 934 w ciągu roku, do łącznie 676 150 na koniec trzeciego kwartału. Do tego wyniku przyczyniło się ciągłe rozszerzanie zasięgu internetu gigabitowego o nowe miasta, a także stały rozwój wartości oferty, w tym między innymi program zwiększania prędkości internetu, dzięki któremu średnia prędkość, z której korzystają klienci, wzrosła do 236 Mb/s" - napisano w materiale.

Liczba użytkowników telewizji cyfrowej wzrosła o 4 200 w ciągu trzeciego kwartału oraz o 27 700 rok do roku, osiągając poziom 1 060 800 subskrypcji. W ciągu roku liczba użytkowników platformy Horizon wzrosła o 103 183, do wartości 713 834. UPC Polska zwiększyło także liczbę platform, na których oferuje dostęp do aplikacji mobilnej Horizon GO, umożliwiającej użytkownikom oglądanie ulubionych treści na wielu urządzeniach, także poza domem. Obecnie aplikacja dostępna jest na platformach Android TV, Amazon Fire TV oraz Apple TV, podano także.

UPC Polska jest dostawcą cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jest częścią Liberty Global, Inc.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące