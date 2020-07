UPS wprowadził opcję doręczeń w soboty m.in. w Polsce

"Pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła rozwój sektora e-commerce. Częstsze zakupy w sieci, według najnowszego raportu e-Izby opracowanego przez Mobile Institute pt. 'Omni-commerce. 'Kupuję wygodnie 2020' deklaruje już 27% internautów. To ogromny potencjał do wykorzystania dla sprzedawców internetowych, a także duże logistyczne wyzwanie. Dlatego też wprowadzamy dla nich dodatkową możliwość doręczenia przesyłek w sobotę, by mogli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu oraz dalej rozwijać swój biznes online" - powiedział dyrektor generalny UPS Polska Piotr Sitarek, cytowany w komunikacie.