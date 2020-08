URE: Koszty pomocy publicznej dla KDT wyniosą ponad 109 mln zł w 2021 r.

Na podstawie ustawy z 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zawartych latach 1994-1998 z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi), które nie mogły być realizowane na europejskim, zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, uruchomiony został program pomocy publicznej, który miał ułatwić wytwórcom działanie na rynku konkurencyjnym. Wytwórcy, wymienieni w załączniku nr 2 do ustawy KDT, w latach 2008-2025, tj. w okresie tzw. korygowania kosztów osieroconych mają prawo do uzyskania pomocy w wysokości maksymalnie 12,6 mld zł (kwota zdyskontowana do wartości na 1 stycznia 2007 r.).