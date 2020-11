URE: Sprzedawcę energii i gazu zmieniło r/r mniej podmiotów w I-IX br.

"Od stycznia do końca września br. na zamianę sprzedawcy gazu zdecydowało się ponad 21 tys. klientów. Jest to wyjątkowo niski poziom zmian w porównaniu do lat ubiegłych - w ostatnich dwóch latach sprzedawcę gazu zmieniało bowiem co roku ok. 53 tys. odbiorców" - czytamy w komunikacie.