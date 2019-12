URE zatwierdził obniżkę ceny gazu w taryfie PGNiG OD o 2,9%

"Zmiana taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r., dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 2,9%, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 2,6% zarówno dla odbiorców używających gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energi" - czytamy w komunikacie.