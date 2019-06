Alamo Group Europe Ltd. to spółka zależna od amerykańskiej Alamo Group Inc., spółki notowanej na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ciężkiego osprzętu dla traktorów rolniczych z zakresu koszenia oraz utrzymania roślinności, a także dostawą części zamiennych dla odbiorców przemysłowych oraz rolników indywidualnych. Alamo Group Inc. sprzedaje swoje produkty w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.