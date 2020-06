Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

- wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 95,6 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 119 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 55%,

W ujęciu jednostkowym wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 54,9 mln zł (w tym 14,7 mln zł dotyczy działalności zaniechanej - sprzedanej dywizji w Opalenicy), co oznacza, że były one niższe o 31,9 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 37%. Wstępna strata netto wyniosła 74,6 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem - zmniejszenie o 29,7 mln zł (zmniejszenie o około 28%), podano także.