transport

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 11,2% r/r we wrześniu

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 11,2% r/r do 28,8 mln pasażerów we wrześniu br. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 5,1% r/r do 1,8 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).