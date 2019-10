transport 42 minuty temu

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 4,7% r/r we wrześniu

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 4,7% r/r do 19,6 mln ton we wrześniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 8,5% do 4,6 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).