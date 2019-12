transport 23 minuty temu

UTK: Przewozy intermodalne wzrosły o 10,8% r/r do 352 tys. jednostek w III kw.

Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 10,8% r/r do ok. 352 tys. jednostek w III kw. 2019 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu TEU (równoważnik objętości kontenera 20-stopowego) przewozy wzrosły o 11,9% r/r do 544 tys.