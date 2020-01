Varsav Game Studios rozpoczął pracę nad nową grą o nazwie kodowej Aria

"Projekt wpisuje się w założenia strategii emitenta w zakresie tworzenia 'gier z innej perspektywy' w segmencie indie premium, gdzie kreatywne podejście do elementów rozgrywki łączy się z jakością produkcji zbliżoną do produkcji AAA. Głównym bohaterem gry będzie zwierzę, które musi wykorzystać wszystkie swoje zmysły, by przetrwać w niesprzyjającym otoczeniu. Główną osią gry będzie historia głównego bohatera i jego interakcji z otoczeniem z wykorzystaniem nie stosowanych dotychczas w grach mechanik rozgrywki" - czytamy w komunikacie.