Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

"W naszej ocenie warszawski rynek ma wciąż bardzo dobre perspektywy. Dlatego nie zwalniamy tempa i na bieżąco wprowadzamy do oferty nowe projekty oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli. Skala naszej działalności jednocześnie systematycznie rośnie. W efekcie w celu zabezpieczenia finansowania realizacji przygotowywanych inwestycji zamierzamy uruchomić program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W najbliższym czasie złożymy w tym zakresie prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego" - poinformował Wasiluk.