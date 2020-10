Victoria Dom sprzedała 1 166 mieszkań w I-III kw. 2020 r.

"Osiągnięty w minionym okresie poziom sprzedaży był zgodny z planem. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne mieliśmy jednak w trzecim kwartale ograniczoną podaż mieszkań. Popyt na rynku mieszkaniowym oceniamy natomiast bardzo dobrze. Klienci wykazują duże zainteresowanie zakupem nowych lokali. Dlatego w ciągu najbliższych tygodni planujemy wprowadzenie do oferty kolejnych kilku projektów. Będą to nowe przedsięwzięcia oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli. W efekcie zakładamy, że do końca roku uda nam się wprowadzić do sprzedaży łącznie około 1 000 mieszkań" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.