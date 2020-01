Victoria Dom sprzedała 1 570 lokali w 2019 r., w tym roku celuje w 2 000

"Czwarty kwartał minionego roku był dla nas bardzo udany. Kontynuowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży realizowany także w poprzednich okresach. Cały czas odczuwamy silny popyt na rynku pierwotnym. Po kilkunastoprocentowym wzroście cen mieszkań, z którym mieliśmy do czynienia w minionym roku, wchodzimy obecnie w okres stabilizacji. Ustabilizowały się także koszty materiałów budowlanych oraz generalnego wykonawstwa. Konkurencja w branży deweloperskiej, szczególnie w dużych aglomeracjach, pozostaje bardzo mocna. Dobrze się jednak z tym czujemy. Nasze mieszkania oferowane w dobrej relacji jakości do ceny są bardzo chętnie wybierane przez klientów. Z propozycjami trafiamy do osób poszukujących mieszkań w segmencie popularnym o funkcjonalnym rozkładzie. Duże znaczenie ma również atrakcyjna lokalizacja z łatwym dostępem do komunikacji publicznej gwarantującej szybki dojazd do innych części miasta" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.