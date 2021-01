Vigo System miało 14,45 mln zł przychodów w IV kw. 2020 r., wzrost o 30,5% r/r

Spółka zakończyła cały miniony rok z 25-proc. wzrostem sprzedaży, do 53,6 mln zł. To najlepszy wynik w ponad 30-letniej historii Vigo System. Na wzrost sprzedaży złożyły się zarówno wyższe zamówienia od kluczowych klientów, jak również poszerzenie grona odbiorców produktów, podkreślono.

W IV kwartale ub. r. trzecią pozycję rankingu sprzedażowego Vigo System zajął sektor naukowy, który zakończył okres z 187-proc. wzrostem, do ponad 2 mln zł przychodów. W skali całego roku na najniższym miejscu sprzedażowego podium uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wzrosły w 2020 r. o 6% do 6,2 mln zł, podano także.