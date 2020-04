Vigo System może zaprezentować nową strategię rozwoju w II poł. 2020 r.

"Poprzednia strategia na lata 2016-2020 dobiega końca, plany zostały w dużej mierze zrealizowane. Obecna sytuacja nie ułatwia planowania, równocześnie stwarzając nowe szanse biznesowe. Pandemia m.in. podkreśliła zalety robotyzacji i automatyzacji w produkcji i usługach. By wyeliminować konieczność bezpośredniego kontaktu ludzi przy szeregu obszarach produkcji, usług czy handlu, z reguły niezbędne są maszyny wyposażone w sensory. Już dziś istnieją na rynku rozwiązania oparte o nasze produkty umożliwiające np. precyzyjny pomiar temperatur ze znacznej odległości, przez pomiar grubości materiałów, lakierów czy urządzenia weryfikujące jakość farmaceutyków czy badające bezpieczeństwo żywności. Wszystko to dzieje się bez fizycznych kontaktów pracowników z badanymi osobami czy przedmiotami. Jesteśmy przekonani, że szereg tego rodzaju technologii, dzisiaj w najlepszym przypadku stosowanych niszowo, będzie w następstwie pandemii wchodzić do 'mainstreamu'" - powiedział Piekarski w rozmowie z ISBnews.