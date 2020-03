Vivid Games ma umowy na wydanie: 'Knights Fight 2' i 'The Cash:Criminal Minds'

"Knights Fight 2" to symulator średniowiecznych walk 1 na 1 charakteryzujący się "znakomitą grafiką" 3D i możliwością tworzenia rynsztunku opartego na historycznym. Dla gry oprócz trybu single player przewidziane są również opcje rywalizacji między graczami. "The Cash: Criminal Minds" należy do gatunku strategii, ale łączy z nią również elementy akcji. Gracz zarządza w nim grupą najemników dokonujących spektakularnych napadów na wille i banki, podała spółka.