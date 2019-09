energetyka 1 godzinę temu

Volvo dostarczy dwa elektryczne autobusy miejskie do Świdnicy

Volvo wygrało przetarg i podpisało dziś umowę na dostawę dwóch całkowicie elektrycznych autobusów miejskich do Świdnicy, podała spółka. To kolejne miasto w Polsce, w którym pojawią się tego typu pojazdy - w całości wyprodukowane we wrocławskiej fabryce Volvo.