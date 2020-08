Volvo dostarczy elektryczne autobusy miejskie z fabryki we Wrocławiu do Norwegii

Jednym z celów środowiskowych Norwegii jest osiągnięcie poziomu zerowej emisji zanieczyszczeń przez wszystkie autobusy miejskie do 2025 roku. Wprowadzenie większej liczby autobusów elektrycznych jest zatem kluczowym środkiem do osiągnięcia tego celu, przy czym coraz więcej miast podejmuje obecnie działania na rzecz zwiększenia elektryfikacji transportu publicznego, podkreślono.

W lutym 2019 r. w Drammen rozpoczęto eksploatację sześciu autobusów Volvo 7900 Electric. Jesienią tego roku dołączą do nich kolejne 22 elektryczne autobusy Volvo, z czego dwa to modele o dużej pojemności, mogące przewozić do 120 pasażerów. Dla miasta Alesund Vy Buss zamówił dziesięć autobusów Volvo 7900 Electric, jest to część większego zamówienia, które obejmuje łącznie 66 autobusów Volvo, wskazano również.