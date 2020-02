VWFS: Tylko 8% firm przygotowanych na zagrożenia dot. cyberbezpieczeństwa

"Deklaracje dotyczące zabezpieczania danych składa ponad 50 % badanych spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych . Ciekawym sygnałem dla nas jest fakt, że klienci częściej chcieliby korzystać z for internetowych w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, oraz o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do materiałów, jakie mogą być publikowane w Internecie. Warto opierać się na opiniach ekspertów, osób które chociażby na takich forach są w pewien sposób zweryfikowane pod kątem merytoryki ich wypowiedzi czy też doświadczenia zawodowego jakie za nimi stoi" - powiedziała dyrektor departamentu rozwoju biznesu i obsługi klienta w Volkswagen Bank Daria Pawęda, cytowana w komunikacie.

"Niestety aż 1/5 firm nie ma wystarczającej wiedzy i nie przywiązuje do tego wagi. Takie podejście z pewnością jest niepokojące i wymaga wzmożonej edukacji w zakresie bezpieczeństwa danych. Odpowiedni sposób przetwarzania danych, a co za tym idzie bezpieczeństwo klientów, powinno być traktowane priorytetowo w firmach. Jest to tym bardziej istotne, że 20% badanych JDG oraz spółek na pytanie, czy w minionym roku padło ofiarą ataku hackerskiego odpowiedziało twierdząco " - dodała Pawęda.

W badanej grupie, w 50% przypadków, za bezpieczeństwo IT odpowiada dedykowany zespół. 1/3 firm zleca to zadanie na zewnątrz, natomiast 20% deklaruje, że w ich firmach nie ma osób, które zajmują się tym zagadnieniem. Co istotne, niemal 1/5 firm (19%) przeniosło dane do chmury utrzymywanej przez dostawcę zewnętrznego, 6% planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 73% nie ma takich planów. W badanym gronie zaledwie 17% firm jest ubezpieczone na wypadek ryzyka cybernetycznego, podsumowano w materiale.