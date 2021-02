W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje na 1 138 373 akcje

W grudniu ub. roku Nutit a.s., jako strona porozumienia akcjonariuszy Impel, ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,98 mln akcji spółki, stanowiących 15,41% udziału w kapitale zakładowym i 11,1% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem nabywane były po cenie 13 zł za sztukę. Podano wtedy, że jeżeli w wyniku wezwania wzywający osiągną lub przekroczą 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impela, przeprowadzony zostanie przymusowy wykup akcji należących do innych akcjonariuszy. Wzywający zamierza doprowadzić do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.