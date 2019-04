Wasko ma umowy z NASK na instalację i serwis OSE za max. 42,3 mln zł

"Zakres prac obejmuje w szczególności usługi podłączania szkół do sieci OSE realizowane na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego, usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii skutkujących przerwami lub obniżeniu parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz sporządzania koncepcji realizacji prac w lokalizacjach, w ramach projektu 'Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej', niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK" - czytamy w komunikacie.