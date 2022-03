Właściciel Biedronki podsumował wyniki sprzedaży. "Klienci zaczynają kupować mniej"

Portugalska spółka Jeronimo Martins , do której należy m.in. sieć sklepów Biedronka, opublikowała raport finansowy. Wykazała duży wzrost sprzedaży w 2021 roku .

W porównaniu z 2020 rokiem całkowite przychody Biedronki zwiększyły się o 11 proc. , a jeśli pominiemy dodatkową sprzedaż w nowych sklepach (porównamy wyniki w tych samym punktach), to wzrost ten jest na poziomie 9,8 proc. Mowa o 14,5 mld euro (około 70 mld zł po aktualnym kursie) , jakie klienci zostawili przy kasach.

Wojna zmieni nawyki zakupowe?

Ocenia, że wojna jeszcze bardziej zwiększy presję na wzrost inflacji . Dlatego Biedronka ma nadal "inwestować w ceny", by zachować konkurencyjność. Powinno to zwiększyć presję na marże.

"Biedronka zdaje sobie sprawę z dodatkowych trudności w utrzymaniu równowagi między wzrostem sprzedaży a ochroną rentowności. (...) Pomimo niewystarczającej jasności co do wpływu ostatnich wydarzeń w Ukrainie, w szczególności na wzrost inflacji kosztowej, Biedronka jest przygotowana do dalszego inwestowania w ceny, aby zachować konkurencyjność" - czytamy w komunikacie spółki.