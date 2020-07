Wojas szacuje spadek przychodów zw. z pandemią na ok. 20% r/r w całym 2020 r.

"W wyniku pandemii i zamknięcia sklepów, w miesiącu marcu 2020 spadek skonsolidowanych detalicznych przychodów ze sprzedaży w kanale online i offline wyniósł 36,1%, w kwietniu 70,9%, a w maju 38% w porównaniu do analogicznych okresów 2019 r. Dane sprzedażowe za miesiąc czerwiec wskazują na stabilizowanie się sytuacji sprzedażowej i popytowej, tj. na kilkunastoprocentowy spadek sprzedaży w kanale offline, który jest równoważony wzrostem sprzedaży w kanale online. Spadek popytu konsumpcyjnego, a więc i wielkości sprzedaży, a za tym następujący automatyczny wzrost stanów magazynowych z obuwiem, powoduje przejściowy niedobór płynnościowy, a także obniżkę jednostkowych cen, co powoduje, iż Wojas S.A. sprzedaje obecnie obuwie z niższą marżą brutto niż rok temu" - czytamy dalej.

Wojas S.A. skorzystała z dostępnych programów pomocowych typu dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń (gdzie dostała dofinansowanie z WUP do kosztów wynagrodzeń na kwotę 3,4 mln zł), przesunięcia terminów zapłaty składek ZUS czy też przesunęła w toku negocjacji z partnerami handlowymi terminy zapadalności zobowiązań handlowych. Dokonano też przeglądu i obniżenia kosztów wynagrodzeń i usług obcych. Spółka skorzystała też z czasowego zawieszenia ponoszenia kosztów najmu w okresie zamknięcia sklepów, a obecnie prowadzone są liczne negocjacje z wynajmującymi w zakresie dopasowania wielkości czynszów do poziomu obrotów, co będzie jednym z kluczowych czynników w zakresie odzyskania rentowności, podano także.