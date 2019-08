Wola Retro ma pozwolenie na użytkowanie, Budimex przenosi tam swoją siedzibę

Wola Retro - inwestycja LC Corp - to kompleks biurowy złożony z dwóch połączonych ze sobą części - tworzonego od podstaw nowoczesnego budynku oraz zrewitalizowanego i dostosowanego do najwyższych biurowych standardów przedwojennego gmachu, przypomniano.

"Zgodnie z planem, 31 lipca uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla kompleksu Wola Retro. Jest to nasza kolejna inwestycja zlokalizowana w dynamicznie rozwijającej się części biznesowej warszawskiej Woli. Firmy, wynajmując powierzchnię w biurowcu doceniają jego dogodne położenie w bliskiej odległości dwóch stacji metra oraz głównych węzłów komunikacyjnych stolicy. Jako wyróżnik Wola Retro można wskazać również świetny i unikalny na rynku projekt oraz wykonanie z dbałością o każdy szczegół. Budynek odpowiada na potrzeby najemców dzięki zastosowaniu we wnętrzach najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku. Dajemy firmom dużą elastyczność w indywidualnym dostosowaniu przestrzeni biurowych. To wszystko przekłada się to na spore zainteresowanie kompleksem Wola Retro" - powiedział członek zarządu LC Corp Tomasz Wróbel, cytowany w komunikacie.