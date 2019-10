finanse 36 minut temu

Wonga: Ponad 1/2 Polaków nie wie, że inflacja powoduje spadek wartości pieniądza

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Ponad połowa Polaków nie zdaje sobie sprawy, że przez inflację pieniądze tracą na wartości. Co drugi badany przyznaje się do bezradności w kwestiach związanymi z podatkami, wychodzeniem z długów, ubezpieczeniami, korzystaniem z kredytów i pożyczek, czy inwestowaniem pieniędzy. Najwięcej Polacy wiedzą o zarządzaniu domowym budżetem i ochronie danych osobowych, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie platformy Kapitalni.org, należącej do Wonga Polska.