Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

Zgodnie z umową finansowania spółka zobowiązuje się do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę co najmniej 30 mln zł do maksymalnej kwoty 105 mln zł oraz zaoferowania nowo wyemitowanych akcji po cenie emisyjnej 0,39 zł za akcję. Inwestor zobowiązuje się do objęcia takiej liczby akcji w ramach planowanego podwyższeniu kapitału zakładowego, których łączna cena subskrypcji będzie odpowiadała częściom kwoty pożyczki, które staną się wymagalne odpowiednio 31 grudnia 2020 r. i 31 lipca 2021 r., tj. 80 mln zł, podano także.