Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH wzrósł o 10,4 pkt kw/kw w I kw. 2021

"Wyniki obecnego kwartału są w każdym analizowanym aspekcie lepsze od IV kwartału 2020, chociaż - zgodnie z cyklicznością budownictwa - dla I kwartału typowe byłoby pogorszenie. W październiku i listopadzie 2020 roku mieliśmy jednak do czynienia z niezwykle silnym atakiem pandemii i możliwością kolejnego lockdownu, obecnie zaś nie tylko spadła liczba zakażań, ale rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19, co zapowiada stopniowy powrót do gospodarczej normalności" - czytamy w komunikacie.