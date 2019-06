Wspólna usługa MedApp i Intec Medical może zdebiutować na rynku w sierpniu br.

"Opieka farmaceutyczna to działanie polegające na współpracy farmaceuty z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych. Polega ono na czuwaniu nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii, aby uzyskać określone efekty poprawiające jakość życia pacjenta. System telemedyczny CarnaLife idealnie wpisuje się we wprowadzany od tego roku program opieki farmaceutycznej, między innymi przez to, że jest kompatybilny z urządzeniami, które są obecnie wykorzystywane do diagnostyki. Wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce to będzie prawdziwy przełom, a my chcemy w nim uczestniczyć" - dodał Kierepka.