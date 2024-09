Wyraźne spadki akcji spółek Zygmunta Solorza. W tle nieoficjalne doniesienia

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu, spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka, notuje wyraźne straty na warszawskiej giełdzie. W czwartek po otwarciu sesji akcje spółki spadły o ok. 6 proc. do poziomu ok. 13 zł. Wolumen obrotu wyniósł ok. 370 tysięcy akcji, a łączny obrót sięgnął 4,95 mln zł. Warto przypomnieć, że w ciągu 52 tygodni akcje spółki wahały się między 9,656 zł a 15,10 zł.