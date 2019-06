XTPL stawia na branżę wyświetlaczy; liczy na dziesiątki mln USD przychodów

"Dysponujemy bardzo interesującą technologią z punktu widzenia przedstawicieli wielu sektorów elektroniki. Dla każdego z tych sektorów wymagana jest customizacja - optymalizacja parametrów pod potrzeby branży. Proces ten prowadzony jest etapowo, praktycznie w każdy z tych etapów zaangażowane jest XTPL oraz partner - potencjalny klient . W tej chwili pracujemy z kilkoma globalnymi korporacjami, które potwierdzają, że nasza technologia jest przełomowa. Realizujemy cele stawiane przed nami przez partnerów (zdarza się, że pytają oni nawet o cenę za całą spółkę , ale ucinamy takie rozmowy, bo wiemy, że jest na nie za wcześnie). Potwierdzenie to wynika z walidacji naszej technologii przez działy R&D owych korporacji. Należy jednak pamiętać, że potencjalni klienci to duże koncerny i spółka musi się dostosować do narzuconej przez nich dynamiki działania" - powiedzieli prezes XTPL Filip Granek i członek zarządu Maciej Adamczyk w trakcie czatu inwestorskiego w serwisie Strefa Inwestorów.

"Na chwilę obecną olbrzymie szanse widzimy w branży wyświetlaczy, której chcemy zaoferować rozwiązanie do naprawy defektów na liniach produkcyjnych. Jednak to z naszego punktu widzenia ma być jedynie włożeniem nogi w drzwi do branży wyświetlaczy, ze względu na platformowy charakter naszej technologii. W kolejnych krokach chcielibyśmy dostarczyć tej branży rozwiązania umożliwiające znaczące podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach. To długi proces, ale rynek jest olbrzymi, a co za tym idzie i potencjał przychodowy - ogromny" - dodali przedstawiciele spółki.