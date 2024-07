Za oceanem fala spadków na giełdzie. Pomimo dobrych notowań spółek

Spadki na amerykańskiej giełdzie. Co się dzieje?

Jednocześnie, jak zauważa w swojej analizie Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (Invest.Cinkciarz.pl), "56 proc. z nich odnotowało większą sprzedaż od oczekiwań, a aż 78 proc. uzyskało lepszy zysk względem prognoz".

Mijający tydzień jest bowiem tygodniem masowej publikacji raportów. Wśród nich, jak zauważa Dróżdż "osiem największych banków Stanów Zjednoczonych. Wykazały w yższe od oczekiwań analityków zyski netto i przychody. W sześciu spośród nich obserwujemy wzrost zysków netto". Szczególnie imponujący wynik odnotował Goldman Sachs, osiągając 150-proc. wzrost zysków netto, mimo to jego akcje spadły o prawie 5 proc. od szczytów.

Analityk podkreśla, że "stosunek kapitałów własnych wielkich amerykańskich banków w relacji do kredytów i innych zobowiązań, tzw. CET1, jest na względnie wysokich poziomach i nie schodzi poniżej 10 proc". To znacznie lepszy wynik niż podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy średnia wartość tego wskaźnika wynosiła 5-5,5 proc. Oznacza to, że bezpieczeństwo sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych jest obecnie na względnie wysokim poziomie.