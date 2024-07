Lokomotywa polskiej gospodarki zwalnia. Kończy się dobra passa w motoryzacji

" Po raz pierwszy zmalał eksport, radykalnie stopniał popyt na polską specjalność, jaką stały się akumulatory do pojazdów elektrycznych " - pisze dziennik. "Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że wyniki branży podtrzymują jeszcze producenci części i komponentów, ale skomplikowana sytuacja motoryzacji w Europie nie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Skąd te wnioski? Gazeta bazuje na danych z raportu AutomotiveSuppliers.pl. Wskazuje, że co prawda produkcja sprzedana za pierwsze trzy miesiące obecnego roku wzrosła do - jak stwierdza - rekordowego poziomu 60,2 mld zł, ale mimo to rozczarowała.