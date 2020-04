Żabka i użytkownicy aplikacji żappka zebrali ponad 1 mln zł na pomoc szpitalom

Akcja polega na wymianie punktów, czyli tzw. żappsów, na jedną z pięciu cegiełek w przedziale od 50 do 4000 żappsów, które po podwojeniu oznaczają przekazanie pomocy finansowej w przedziale od 1 do 100 złotych. Żappsy na wsparcie szpitali można przekazywać do końca kwietnia br., podano.

"Jesteśmy niezwykle dumni z postawy użytkowników aplikacji żappka, że tak licznie i tak hojnie wymieniają swoje punkty na cegiełki. Cieszymy się, że wspólnie z nami zdecydowali się pomagać. Milion złotych w tak krótkim czasie to nasz wspólny sukces, ale nie zatrzymujemy się na tej kwocie. Dalej zachęcamy wszystkich korzystających z aplikacji żappka, by przyłączyli się do zbiórki. Do końca kwietnia na pewno jesteśmy w stanie zebrać znacznie więcej" - powiedział wiceprezes ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska Tomasz Blicharski, cytowany w komunikacie.