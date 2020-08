Żabka uruchomiła 52 placówki sezonowe w tym roku

"Sklepy sezonowe Żabki to nie tylko wygoda dla turystów w codziennych zakupach spożywczych w czasie urlopu , ale także możliwość dodatkowego rozwoju i przychodu dla franczyzobiorców, którzy na co dzień prowadzą sklep w standardowych lokalizacjach. Żabka zapewnia im pawilon wraz z całym wyposażeniem i umożliwia prowadzenie takiego punktu zgodnie ze standardami sieci. Franczyzobiorcy, jako niezależni przedsiębiorcy, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników , w tym rekrutacji oraz ewentualnych benefitów" - czytamy w komunikacie.

W sklepach sezonowych zwiększono liczbę dostaw - są one realizowane dwa razy dziennie, od poniedziałku do niedzieli. Sklepy te będą funkcjonowały do września.