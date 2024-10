Zagraniczni inwestorzy porzucają moskiewską giełdę. Oto przyczyna

W drugim kwartale tego roku aktywa na kontach nierezydentów obsługiwanych przez rosyjskich brokerów zmniejszyły się o 9,6 proc. – czyli ponad 189 miliardów rubli (około 1,9 miliarda dolarów amerykańskich). W rezultacie wartość aktywów spadła do 1,77 biliona rubli (ok. 18,3 miliarda dolarów).

Inwestorzy porzucają moskiewską giełdę

Największe spadki aktywów dotyczyły klientów brokerów pochodzących z międzynarodowych obszarów offshore, takich jak Wyspy Dziewicze, Panama i Belize, a także z sąsiednich krajów Rosji. Na przykład, aktywa klientów z Azerbejdżanu zmalały aż o 65 proc. (do 0,5 miliarda rubli), w Uzbekistanie o 30 proc. (do 59,7 miliarda rubli), a w Kazachstanie o 20 proc. (do 185,8 miliarda rubli).