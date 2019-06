forex 41 minut temu

Założenia budżetu: Wpływ popytu krajowego na PKB spadnie do 3,6 pkt proc. w 2020

Wkład popytu krajowego we wzrost PKB spadnie do 4,1 pkt proc. w 2019 r. (z 5,3 pkt w ub.r.) i dalej do 3,6 pkt w 2020 r., podano w "Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2020". Z kolej wkład nakładów brutto na środki trwałe w PKB ma wynieść po 1 pkt proc. w 2019 i 2020 r. (wobec 1,5 pkt w 2018 r.).