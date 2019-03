Zarząd MOL rekomenduje 142,5 HUF dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

"Biorąc pod uwagę wyniki za 2018 rok, siłę naszego bilansu, przyszłe plany inwestycyjne oraz niepewne warunki zewnętrzne, zarząd proponuje podnieść bazowy poziom dywidendy o 11,8% do ok. 95 HUF na akcję, w porównaniu do 85 HUF na akcję rok temu, co kontynuuje dotychczasowy trend stopniowego zwiększania bazowej dywidendy. Dodatkowo, podobnie jak rok temu, zarząd proponuje również podzielenie się z akcjonariuszami silnymi przepływami gotówkowymi za 2018 rok w formie specjalnej dywidendy, zwiększającej poziom dywidendy bazowej o 50%, czyli o 47,5 HUF na akcję" - czytamy w komunikacie spółki.