ZBP: Dokonano 1,68 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 63 mln zł w II kw. br.

W okresie kwiecień - czerwiec 2020 r. Polacy zastrzegli 32 106 zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości - to najniższy przyrost II kwartału od sześciu lat. Statystycznie do bazy trafiało 353 szt.dziennie. Obecnie w bazie międzybankowego Systemu Dokumenty Zastrzeżone jest ponad 1,9 miliona takich dokumentów, podano.

"Mniejsza niż zwykle liczba zastrzeżeń - co jest zrozumiałe w okresie pandemii z kilkumiesięcznym okresem pozostawania Polaków w domach, gdy jest znacznie mniej 'okazji' do utraty dokumentów - nie przełożyła się na analogiczne zmniejszenie aktywności przestępców - wręcz przeciwnie, odnotowaliśmy znaczący wzrost liczby prób wyłudzeń kredytów. Warto pamiętać o długich terminach ważności dowodów osobistych (10 lat). Przez cały ten okres jest ryzyko ich wykorzystania do celów przestępczych. Niezależnie więc od tego, czy dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy straciliśmy teraz, czy kilka miesięcy/lat temu - koniecznie zastrzeżmy je w banku" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Poluzowane ostatnio obostrzenia zachęciły Polaków do powrotu do aktywności turystycznej, zaznaczono.

"Tradycyjnie w okresie wakacyjnym przestrzegamy przed pozostawianiem dowodów osobistych w zastaw w wypożyczalniach. Nie mamy niestety pewności, co się z nimi będzie działo przez tych kilka godzin. Najczęściej cudza tożsamość wykorzystywana jest do wyłudzania kredytów, pożyczek, telefonów wydawanych do umów z operatorami telefonii komórkowych, do unikania opłat, kradzieży wyposażenia lub wyłudzania kaucji przy wynajmie mieszkań i pokoi hotelowych, do kradzieży wynajętych samochodów lub innych wartościowych rzeczy z wypożyczalni, a nawet do zakładania fikcyjnych firm i przestępstw gospodarczych i podatkowych" - dodał koordynator kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty Zatrzeżone Grzegorz Kondek.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w II kwartale 2020 r. wyniosła 63,2 mln zł. Odnotowano 4 próby przekraczających kwotę 1 mln zł, z czego ta największa dotyczyła 2,4 mln zł (woj. mazowieckie). Średnia kwota wyłudzenia wynosi natomiast 25,4 tys. zł.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

