ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

"Można ocenić, że dziś jest to liczba ok. 200 tys. [wniosków]" - powiedział Pietraszkiewicz podczas wideokonferencji.

"W jednym banku jest to 28 tys. wniosków, w innym 61 tys., w jeszcze innym 24. tys. złożonych wniosków. One są zazwyczaj w ciągu 24 godzin rozpatrywane. Obserwujemy w kilku bankach zmniejszenie liczby składanych wniosków po silnym uderzeniu w pierwszym okresie" -powiedział także prezes.

Wskazał, że banki zaobserwowały też "nieco dziwne sytuacje", w których o wakacje kredytowe ubiegają się osoby, które mają silne zasoby finansowe.

"Chcielibyśmy o tendencjach i pewnych wielkościach mówić za tydzień, bo dziś jest to przedwczesne" - dodał.

Prezes ZBP poinformował także, że dotychczas o zmianę warunków finansowania w bankach zawnioskowały także różnej wielkości firmy. Liczba wniosków od przedsiębiorstw przekroczyła 10,5 tys.

Dodał, że ZBP jest w stałym kontakcie m.in. z ponad 20 izbami gospodarczymi, skupiającymi firmy z różnych branż i - jak zapewnił - sektor bankowy będzie z nimi współpracował nad kalibrowaniem nowych instrumentów, wspierających przedsiębiorstwa.

"To, na co czekamy, to uruchomienie pierwszej ustawy tarczy antykryzysowej ze świadomością, że będzie potrzebna nowelizacja. W niektórych sytuacjach konieczna jest korekta w prawie" - podkreślił prezes ZBP.

Banki rozpoczęły już w ubiegłym tygodniu uruchamianie finansowania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystując środki krajowe i unijne. Jak wskazał ZBP, do dyspozycji klientów banków zostanie postawionych ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych.

Banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla spłat kredytów (do 250 mln zł) średnich i dużych przedsiębiorców, podejmowanych na zapewnienie płynności finansowej. Wartość planowanej akcji kredytowej to ok. 120 mld zł. Ponadto planowane jest uruchomienia 0,5 mld zł dopłat BGK do oprocentowania odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych MŚP i dużych firm udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej zagrożonej lub utraconej w zw. z COVID-19, co powinno przełożyć się na ok. 30 mld zł planowanej akcji kredytowej.

Firmy mają także otrzymać wyższe (nawet do 100%) ubezpieczenia i gwarancje KUKE dla inwestycyjnych kredytów eksportowych.

Ponadto firmy i jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły także uzyskać wsparcie w postaci: leasingu refinansującego leasing operacyjny i gwarancji Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) dla spłat rat leasingowych przedsiębiorców w trudnej sytuacji z branży transportowej; współpracy z ARP w zakresie pożyczek restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji; wyższych dopłat BGK do kredytów technologicznych, obejmujących w czasie COVID-19 także szerszy katalog kosztów kwalifikujących się do refundacji; uproszczeń operacyjnych i finansowych, ułatwiających dostęp do pożyczek i kredytów poręczanych lub gwarantowanych w ramach programów krajowych i regionalnych, dystrybuowanych w ramach unijnej Polityki Spójności w Polsce.

Planowane jest także wprowadzenie uproszczeń operacyjnych w krajowych lub unijnych programach publicznych, ułatwiających dostęp do kredytów komercyjnych (np. pomostowych, podejmowanych dla realizacji projektów unijnych); dodatkowej akcji kredytowej dla JST, w zakresie wygenerowanym przez specustawę COVID-19 z 28 marca br.; a także dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do oprocentowania i gwarancji BGK oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) dla rolników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, w tym w trudnej sytuacji.

ZBP podał, że banki już wspierają klientów, wykorzystując możliwości jakie dają wykorzystanie krajowych gwarancji de minimis COVID-19 Banku Gospodarstwa Krajowego.

Związek podał, że do 30 marca br. 18 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych (BPS i SGB) uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym zabezpieczeniem spłat. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, mogą skorzystać z bezprowizyjnego zabezpieczenia w wysokości do 80% kwoty kredytu, o wydłużonym okresie zabezpieczenia do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych. Kredyty takie są dostępne dla przedsiębiorstw, które na 1 lutego br. nie miały zaległości w US i ZUS.

Według szacunków, do końca 2020 roku może zostać udzielonych w ten sposób ponad 20 mld zł nowych kredytów.

ZBP poinformował także, że 9 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych udzielają kredytów objętych w 80% gwarancjami BGK o okresie do 99 miesięcy, zabezpieczonych regwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Banki i instytucje z grup bankowych oferują finansowanie z bezpłatnymi gwarancjami EFI.

18 marca br. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłosiła wsparcie dla przedsiębiorstw, przez pożyczki i gwarancje, umożliwiające wygenerowanie 40 mld euro preferencyjnych kredytów na rynku europejskim. Polskie banki już zadeklarowały zainteresowanie wsparciem klientów z tej puli. Pomocy doradczej udziela im Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP, przypomniano.

ZBP podkreślił, że wszystkie ww. formy stanowią wsparcie dla klientów banków, a nie samych banków. Banki zobowiązane są zaś do tzw. transferu korzyści pomocowej do klienta i są monitorowane w tym zakresie.

Banki liczą na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe. Zapowiedziana przez rząd tarcza antykryzysowa składa się z wielu elementów.

"Pakiet legislacyjny przyjęty przez Sejm 28 marca br. wymaga pilnego uzupełnienia o niezbędne dodatkowe zmiany sygnalizowane przez liczne środowiska - nie tylko bankowe - celem zapewnienia możliwości przyjścia z pomocą przez m.in. banki, przedsiębiorcom i konsumentom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa. W szczególności pilne jest uzupełnienie o specjalną regulację umożliwiającą dalsze finansowanie przez banki przedsiębiorców dotkniętych COVID-19" - podkreślono.

