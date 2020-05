ZBP: Klienci złożyli ponad 800 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów

"Przedsiębiorcy złożyli w bankach prawie 112 tysięcy wniosków, nieco ponad 30 tysięcy w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia. Niespełna 97 tysięcy rozpatrzono pozytywnie (ok. 87%)" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni kwietnia do banków wpłynęło ok. 180 tys. nowych wniosków.

Nieznacznie wzrosła liczba skarg (do 7,8 tys.) składanych w bankach, ale nadal jest to liczba znikoma w stosunku do ogólnej liczby wniosków, podano w komunikacie.